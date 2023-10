'Mettiamoci in gioco', riparte il progetto con i detenuti del Carcere di Lanciano

Il calcio a 5 si conferma anche quest’anno un grande strumento per l’inclusione sociale grazie al progetto del Comitato regionale LND, “Mettiamoci in gioco”.

Quello ideato in Abruzzo nella stagione sportiva 2014/2015 è stato il primo in Italia a coinvolgere i detenuti di un penitenziario – quello di Lanciano – al campionato di calcio a 5 di Serie D con una loro squadra, la Libertas Stanazzo.

Ancora una volta in Abruzzo sport e sociale si uniscono in un’idea “vincente”. I detenuti della casa circondariale frentana hanno vinto per ben due volte la Coppa Disciplina, nonché il prestigioso “Pallone d’oro” dalla Lega Nazionale Dilettanti, risultati concreti del loro impegno e dei valori che dal calcio hanno saputo fare propri. L’avventura sportiva della Libertas Stanazzo proseguirà dunque anche nella stagione 2023/2024 sempre con la partecipazione al campionato di Serie D.

I dettagli del progetto verranno presentati giovedì 12 ottobre, alle ore 10 presso la Casa Circondariale di Lanciano – C.da Villa Stanazzo, 212. Saranno presenti il presidente del Comitato regionale LND, Ezio Memmo, il responsabile regionale Calcio a 5, Salvatore Vittorio, la responsabile regionale Area di Responsabilità sociale, Dora Bendotti, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, il vice-presidente FIGC, Daniele Ortolano, il responsabile nazionale Area di Responsabilità sociale, il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, il direttore del Penitenziario, Mario Giuseppe Silla.