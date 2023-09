LND Abruzzo e Komen in campo per la prevenzione del tumore al seno

Il mese di ottobre è ormai da anni il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e la Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Comitato Regionale Abruzzo e la sua Area di Responsabilità Sociale, ha aderito con grande forza e volontà alla campagna di sensibilizzazione lanciata da Komen Italia.

La LND Abruzzo, in collaborazione con questo partner d’eccezione – da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione – dedicherà il prossimo turno di campionato, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, alla riflessione e sensibilizzazione sulla prevenzione. A essere coinvolti saranno i quattro campionati apicali di calcio a 11 e a 5: l’Eccellenza maschile e femminile e la C1 e C femminile.

Nel prossimo fine settimana i capitani e le capitane di ciascuna squadra, e gli arbitri, scenderanno in campo indossando una maglietta simbolica, dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Al momento dell’allineamento saranno accompagnati dalla lettura un messaggio di sensibilizzazione condiviso.

“Promuovere questa campagna di sensibilizzazione all’inizio del mese di ottobre risponde alla volontà di lanciare un messaggio di impegno costante e permanente – sottolinea Dora Bendotti, Responsabile Area di Responsabilità Sociale LND Abruzzo – . Il tumore al seno non rappresenta un problema strettamente femminile ma riguarda, purtroppo, ognuno di noi, qualsiasi famiglia, qualsiasi giocatore e giocatrice di calcio, l’intera comunità”.

Per questo la LND sarà a fianco dell’associazione Komen Italia in questo percorso di sensibilizzazione e prevenzione e porterà avanti ogni tipo di iniziativa sul tema, affinché non si abbassi mai la soglia d’attenzione sui tumori. Sostenere fortemente tutte le donne e le loro famiglie che vivono un’esperienza così difficile, così come sostenere la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute è l’impegno preso dal Comitato regionale LND Abruzzo.