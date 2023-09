Ottimi riscontri per 'Correre sulle orme di San Francesco'

Bilancio eccellente per l’evento endurance Correre sulle Orme di San Francesco al culmine di una straordinaria giornata di sport e di amicizia dedicata al compianto Donatello Malano e finalizzata alla solidarietà per la Missione Francescana in Burkina Faso.

Nelle vesti di impeccabile organizzatrice la società Podisti Frentani di Paola Zulli che è riuscita a portare con tutto il direttivo a Treglio un gran numero di atleti specialisti delle corse endurance con un programma che contemplava lo svolgimento della 8 ore, della 6 ore, di una 10 chilometri e di una camminata a passo libero.

Le gare della durata di 6 e 8 ore facevano parte del 21° Gran Prix Iuta 2023 di Ultramaratona ed erano inserite nel Criterium Regionale Fascia Centro.

Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani: “Grazie di cuore a tutti gli atleti che hanno partecipato, all’amministrazione comunale di Treglio, alla Pro loco, all’ideatore e mente della manifestazione, l’instancabile Antonio Valentini, a Franco Schiazza e la Marathon Club Manoppello Sogeda che incarnano lo spirito delle “ultra”, la UISP, lo CSEN, la Majella Sporting Team e tutti i miei soci della Podisti Frentani che hanno messo il cuore per la piena riuscita della manifestazione. Sono arrivati complimenti da più parti da parte di coloro che hanno sottolineato la perfezione dell’organizzazione e anche l’ospitalità di alto livello e questo riempie d’orgoglio gli sforzi di una società come la nostra che si fa parte attiva del territorio frentano con lo sport e le iniziative di carattere sociale ed inclusive”.

I VINCITORI FINALI DELLA PRIMA EDIZIONE

10 km maschile: Matteo Battistella (Podisti Frentani)

10 km femminile: Loretta Cianflocca (Podisti Frentani)

6 ore maschile: Alex Tucci (Marathon Club Manoppello Sogeda)

6 ore femminile: Giulia Paternò (Marathon Club Manoppello Sogeda)

8 ore maschile: Massimo Petronio (Marathon Club Manoppello Sogeda)

8 ore femminile: Francesca Scola (Vegan Power Team)

Classifiche complete su Timing Run a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=158