Debutta in Serie A il portiere abruzzese Alessandro Sorrentino

Emozione, tanta, ed anche legittima soddisfazione per il giovane portiere abruzzese, classe 2002, Alessandro Sorrentino che domenica scorsa ha debuttato in Serie A con il Monza, nella sfida casalinga con il Lecce, terminata sul punteggio di 1-1.

Sorrentino è nato a Guardiagrele, ma la sua famiglia è originaria della frazione di Villa Romagnoli di Mozzagrogna. Si è trasferito nella stagione scorsa nel club biancorosso brianzolo, dal Pescara (con i biancazzurri diverse presenze in Serie C), dopo la trafila nei settori giovanili del Lanciano, della Renato Curi Angolana e del Delfino.

Il suo talento non è passato inosservato ai tecnici azzurri e già vanta convocazioni nell’ambito delle nazionali Under 20 e Under 21.

Un altro portiere abruzzese sugli scudi, insomma. E il pensiero corre a Morgan De Sanctis, attuale direttore sportivo della Salernitana, pure lui nativo di Guardiagrele, protagonista di una carriera da ‘top’ con le tante presenze registrate con le maglie di Pescara, Juventus, Udinese, Siviglia, Galatasaray, Napoli, Roma e Monaco e le 6 con la nazionale maggiore.

Alessandro Sorrentino è legato da un contratto quinquennale con il Monza, sottoscritto l’anno scorso.

Foto dalla pagina Facebook AC Monza