Da Francavilla il via all'Eccellenza femminile abruzzese 2023/2024

Valorizzazione del territorio, crescita dei giovani, rispetto e impegno. Con questa mission inizia il cammino del Campionato regionale di Eccellenza femminile.

Al MuMi – Fondazione Michetti di Francavilla, il Comitato regionale LND Abruzzo ha presentato il calendario della stagione 2023/2024. Saluti del vice presidente della Figc, Daniele Ortolano, che ha fatto il punto sul calcio femminile a livello nazionale, dopo la nomina del nuovo ct della Nazionale, parlando di un movimento in continua crescita e sul quale la Figc e la Lnd stanno investendo molto in risorse ed energie.

La moderatrice Eleonora Falci ha poi dato la parola al presidente del Comitato regionale Concezio Memmo: “Per noi tutte le categorie hanno la stessa importanza, per questo abbiamo organizzato questi eventi su tutto il territorio regionale per tutti i nostri campionati. Il calcio ha un fulcro che è il Presidente della Società, la persona che aggrega tutti gli altri attorno ad un progetto, colui o colei che dà l’identità e il senso di appartenenza ad una maglia, che rappresenta la nostra città o il nostro quartiere. Il Presidente ha un ruolo di responsabilità sociale. Alle società chiedo una maggiore collaborazione, dobbiamo abbandonare gli egoismi e venirci incontro quando una società ha un problema oggettivo. Dobbiamo rispettare il lavoro reciproco, elemento indissolubile e importante della nostra attività. Approfitto per complimentarmi con Laura Tinari (nella foto) per l’importante nomina ricevuta a livello nazionale nel calcio femminile, come Presidente della Divisione Serie B femminile”.

Il presidente Memmo ha chiuso il suo intervento consegnando insieme a Tinari il Premio Disciplina 2022/2023 al Bellante Calcio Femminile.

Presenti presidenti, dirigenti, tecnici e giocatrici delle società partecipanti, che hanno ricevuto il saluto della responsabile del Comitato regionale, nonché presidente della Serie B Femminile nazionale, Laura Tinari: “Ringrazio tutti i membri del Comitato regionale e il vice presidente Figc Daniele Ortolano – ha detto – . Quest’anno avremo dieci squadre nel campionato di Eccellenza. Dal giorno della mia nomina a Responsabile regionale ho sempre cercato di avere un rapporto di collaborazione e confronto con le società, imparando a fidarci gli uni degli altri. Dieci squadre non è l’obiettivo, ma mi auguro sia un passaggio in un percorso di crescita continuo del calcio femminile. Abbiamo quattro capoluoghi di provincia nel campionato, con società che hanno fatto la storia del calcio femminile regionale, progetti nuovi, società che riaccogliamo anche con piacere, dopo un passaggio nella categoria superiore, e società che provengono dal settore giovanile. Quella del ringiovanimento del movimento è una strategia in cui la LND Abruzzo crede fermamente.