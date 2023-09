'Correre sulle Orme di San Francesco' nel ricordo di Donatello Malano e per la solidarietà

Il sodalizio Podisti Frentani si trova nella fase piena di messa in cantiere della quinta edizione di Correre sulle Orme di San Francesco adoperandosi nel migliore dei modi per accogliere una moltitudine di podisti esperti e ben allenati nel settore dell’endurance.

Tutto questo avverrà a Treglio, in piazza San Giorgio, nelle giornata di domenica 17 settembre con le gare della durata di 6 e 8 ore facenti parte del 21° Gran Prix Iuta 2023 di Ultramaratona inserita nei Criterium Regionale Fascia Centro.

Le partenze sono fissate alle 8.00 per la 8 ore, alle 10:00 per la 6 ore con conclusione prevista alle 16:00 per entrambe. In parallelo, lungo lo stesso percorso si affiancheranno anche una 10 chilometri che partirà alle 17:30 e una camminata a passo libero con partenza alle 10:00.

Oltre a tutti gli aspetti organizzativi per quanto concerne la manifestazione podistica, intitolata al compianto Donatello Malano ad un anno dalla sua scomparsa, con la collaborazione di Antonio Valentini, UISP, CSEN, Majella Sporting Team, Marathon Club Manoppello Sogeda e Pro Loco di Treglio, l’altro elemento di spicco di tutto l’evento è la solidarietà con il ricavato dell’iscrizione che verrà devoluto a favore della Missione in Burkina Faso, delle Opere Missionarie Francescane.