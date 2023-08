'Bucci Runner Memorial', ottimi i riscontri a Fossacesia

Per il terzo anno di fila ancora una manifestazione podistica di successo a Fossacesia in ricordo di Antonio Bucci, merito dell’appassionata opera in ambito organizzativo dell’Atletica Fossacesia.

L’edizione 2023 di Bucci Runner Memorial ha avuto tra i protagonisti principali nella competitiva di 10,5 chilometri Lorenzo Dell’Orefice (US Aterno Pescara), Douglas Scarlato (US Aterno Pescara) e Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime) per il podio al maschile, mentre tra le donne si è imposta Sara Di Prinzio (Runners Chieti) davanti a Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) e ad Annalisa Fitti (Tocco Runner).