Eroica Allievi, vince il giovane atessano Alessandro Pellegrini

Esce da trionfatore il Team Go Fast all’Eroica Allievi per merito del corridore più in forma del momento: Alessandro Pellegrini.

Il prestigio della corsa e il gusto della sfida hanno consentito a Pellegrini e a tutti i suoi compagni di squadra di ritagliarsi un momento di gloria al cospetto delle squadre più quotate. Una vittoria in solitaria per Pellegrini che si è concretizzata negli ultimi chilometri, tenendo a distanza il secondo classificato a un minuto e gli altri inseguitori con diversi distacchi.

La performance di Pellegrini (primo successo stagionale per l’atleta di Montemarcone di Atessa), è stata eclatante per come ha interpretato la corsa: “Ai meno 40 dall’arrivo ho deciso di attaccare e con me si è accodato un corridore dell’UC Empolese. Abbiamo proseguito del nostro passo con un ritmo forte e regolare. Poi su uno strappo sono riuscito a fare la differenza, ho guadagnato subito 20 secondi ed ho incrementato in discesa. Questa vittoria è figlia della multidisciplina che ti consente di avere un’ottima guida della bicicletta, lo scorso anno facevo molta mountain bike quando ero all’Asd Moreno Di Biase. Ho forato il sabato durante la prova del percorso è successo niente anche se ho corso con la ruota in alluminio. Posso ritenermi fortunato per un segno del destino”.

La vittoria di Pellegrini è stata impreziosita dal quinto posto di Marco Russo e dal decimo di Valerio Candeloro, in gara anche Federico Rotini, Lorenzo Di Santo e Matteo Fusilli.

In contemporanea alla corsa toscana è arrivata un’altra top-10 per merito di Daniel Mincone, classificandosi decimo alla Castiglione-Castiglione (ex Pescara-Castiglione).

“Sono soddisfatto dei risultati ottenuti ed orgoglioso dei miei atleti. Aver classificato tre dei nostri nei primi 10 in una gara molto dispendiosa e prestigiosa come l’Eroica Allievi, ci ripaga del duro lavoro svolto in questo periodo insieme ai nostri direttori sportivi e ci proietta a palcoscenici sempre più importanti”, ha commentato il presidente Andrea di Giuseppe.