'Ponte' ricco di eventi per il circuito Corrilabruzzo UISP

Gare su strada, campestre, per giovani e in notturna: ogni momento è propizio per correre e le manifestazioni targate Corrilabruzzo (tutte omologate UISP) iniziano a susseguirsi a ritmo serrato con svariate possibilità di divertirsi per tutte le età.

FARA SAN MARTINO – Venerdì 2 giugno appuntamento a Fara San Martino dedicato ai più piccoli con la Minimarcia di Paperino alle 10:30 in piazza Filippo De Cecco con la supervisione tecnica in loco del Gruppo Podistico La Sorgente.

LANCIANO – Città frentana in abito da sera venerdì 2 giugno per la Notturna Lancianese con la regia della Tribù Frentana. Si comincia alle 18:00 con la gara dei ragazzi fino a 15 anni, gestita con la partecipazione della Nuova Atletica Lanciano. Alle 20:00 il clou con la camminata non competitiva di 4 chilometri e la gara competitiva con due giri cittadini che hanno come cuore pulsante la centralissima Piazza Plebiscito

ROCCAMONTEPIANO – Sabato 3 giugno è il giorno di una corsa campestre, la Corri nella Natura e in Montagna a Roccamontepiano che propone le gare per ragazzi fino ai 15 anni alle 14:30 e la campestre di 10 chilometri per gli adulti alle 15:00 circa (area picnic Montepiano) con supporto tecnico dell’Asd Vini Fantini e la collaborazione dell’Avis di Roccamontepiano.

CHIETI – Per domenica 4 giugno, si avvicina a passo spedito lo start della 6-8 Ore Città di Teate che ha nella villa comunale di Chieti, in pieno polmone verde cittadino, il centro nevralgico di tutta la manifestazione organizzata dalla Marathon Club Manoppello Sogeda. Da ripetere più volte, entro le 6 e le 8 ore previste dal regolamento della competizione, un anello di 1.033 metri con la novità della 21 chilometri. La partenza della 8 ore è fissata alle 8:00, quella della 6 ore alle 10:00 da piazza Mazzini. La 6 ore è campionato regionale UISP e campionato italiano Iuta di Combinata Individuale di Ultramaratona (Strasimeno km 58 + 6h/8h città di Teate). La 6 ore e la 8 ore fanno parte del 21° Grand Prix Iuta 2023 di Ultramaratona del 10° Criterium Regionale Fascia Centro e Fascia Sud.

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Sempre domenica 4 giugno, nella Marsica, su il sipario alla nona edizione della Corri Marruvium a San Benedetto dei Marsi. Ritrovo e partenza (alle 10:00) da portale Santa Sabina per la competitiva di 9 chilometri messa in cantiere dall’Asd I Briganti d’Abruzzo.