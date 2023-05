Storico risultato per l'Unibasket Lanciano: l'Under 17 alle finali nazionali

Risultato storico per l’Under 17 Eccellenza dell’Unibasket Lanciano che sabato 27 maggio a Chiusi, piccolo borgo della Toscana, ha compiuto una vera e propria impresa.

I ragazzi guidati da coach Fabio Di Tommaso hanno infatti superato per 63 a 49 la Nutribullet Treviso, guadagnandosi con il massimo degli onori uno straordinario approdo alle Finali Nazionali del Campionato Under 17 che si terranno dal 12 al 17 giugno a Piombino.

Una gara molto combattuta che i frentani hanno voluto fortemente fare propria e che li ha visti condurre nel punteggio fin dalle prime battute di gioco. Un risultato straordinario per un gruppo che dopo i recenti successi sia in campo nazionale che internazionale (quattro le partecipazioni alla European Youth Basketball League) continua ad avere voglia, grinta e talento per stupire e continuare a confrontarsi con il massimo livello della pallacanestro nazionale. I complimenti sono arrivati anche dal presidente del Comitato Fip Abruzzo, Francesco Di Girolamo, a nome dell’intero consiglio direttivo e di tutto il movimento cestistico abruzzese.

Unibasket Lanciano–Universo Treviso Basket 63-49 (13-7, 29-24, 43-37)

Unibasket Lanciano: Lombardi ne, Lanotte 5, Manes ne, Valerio ne, Di Battista 10, Facciorusso 11, Jokanovic 4, Dzepina 3, Serrapica 14, Kamate 11, Fesik, Cisse 5. All. Di Tommaso, Ass. Taraschi e Iarlori

Nutribullet Treviso: Spinazzé 7, Guazzotti 7, Boscariol 1, Bedin 6, Gatto ne, Marostica 13, Santucci 2, De Marchi 2, Bertan 6, Boscolo ne, Guidolin 5, Pregnolato ne. All. Basso, Ass. Francescon e Marconato