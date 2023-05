Quelli del Guido Biondi e l'amarezza per la realtà del Lanciano Calcio

Lettera aperta agli amministratori comunali del gruppo tifosi Quelli del Guido Biondi di Lanciano.

Come mai a Lanciano non si può fare calcio? Cosa lo impedisce?

Signori Amministratori, potreste, per favore, spiegare a noi cittadini perché a Lanciano non è possibile avere una squadra di calcio competitiva che dia lustro alla nostra Comunità?

Se ci guardiamo intorno vediamo che Pescara e Pineto militano in serie C;

L’Aquila, Chieti, Vasto e Avezzano sono in serie D, Teramo, Giulianova, Sulmona, Avezzano, Città S. Angelo, Capistrello, Ortona, Fossacesia, Casalbordino, Castel Frentano, ecc, hanno squadre competitive.

Sull’esperienza in Eccellenza dell’anno scorso conviene stendere un velo pietoso!

In questo panorama regionale manchiamo solo noi che, insieme al Pescara, abbiamo militato in serie B. A chi obietta che l’Amministrazione Comunale non c’entra nulla con il calcio, rispondiamo che le Amministrazioni Comunali, per loro natura, c’entrano in tutto quello che accade nelle loro città. La crescita di una Comunità, la sua visibilità e la sua prosperità poggiano su più pilastri e lo sport è uno di essi.

Allora, Signori Amministratori, bisogna accelerare con atti concreti per riportarci la domenica allo stadio di Lanciano a tifare Lanciano.

Ben sapete che esiste un Progetto in fieri inteso a raggiungere questo obiettivo.

Noi pensiamo che dobbiate farvene carico per la parte che vi compete, perché noi cittadini vi abbiamo eletto anche per questo.

Non è nostra intenzione polemizzare con l’Amministrazione, vogliamo soltanto che Lanciano torni ad essere grande anche nello sport e, crediamo, che Voi ambite a segnare questo stesso gol.

Gruppo tifosi Lanciano