Vittoria e grande entusiasmo per l'Italvolley a Lanciano

Inizia con un successo il cammino 2023 della nazionale femminile azzurra.

Al Palasport di Lanciano le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno battuto la Croazia per 3-1 (25-18; 25-21; 23-25; 25-19) rompendo il ghiaccio in vista dei primi impegni ufficiali di una lunga estate.

Davanti a circa 1.500 spettatori, Danesi e compagne hanno aperto il DHL Test Match Tournament con un’importante iniezione di fiducia contro un’avversaria che ha dato il 100% mettendo in campo un gioco brillante ed una già buona condizione fisica.

Stasera alle ore 21:00 (diretta Rai Sport HD) ultimo test per l’Italia contro il Canada prima di salutare Lanciano e volare alla volta di Antalya, sede della prima Pool di VNL per le azzurre.

Foto Federazione Italiana Pallavolo