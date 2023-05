La nazionale femminile Campione d'Europa si raduna a Lanciano

Prenderà il via domenica 7 maggio la stagione della nazionale femminile italiana di pallavolo Campione d’Europa in carica.

Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha convocato 14 atlete che si raduneranno nel primo pomeriggio a Lanciano per iniziare il periodo di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2023.

Il collegiale terminerà domenica 14 maggio, l’Italia poi si allenerà sempre a Lanciano dal 17 al 24 maggio, sostenendo un torneo triangolare con Croazia e Canada (22-24 maggio).

Questo l’elenco delle 14 atlete convocate: Martina Armini, Beatrice Gardini e Linda Nwakalor (Bartoccini-Fortinfissi Perugia); Ilaria Battistoni e Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara); Francesca Bosio dal 10 maggio, Alessia Mazzaro e Rachele Morello (Reale Mutua Fenera Chieri); Emma Cagnin e Giorgia Frosini (Volley Bergamo 1991); Federica Carletti (Wash4green Pinerolo); Agnese Cecconello e Binto Diop (Cuneo Granda S.Bernardo); Sofia D’Odorico (Megabox Ond. Savio Vallefoglia).

Fonte e foto federvolley.it e Fipav Abruzzo

Fipav Abruzzo – “Anche quest’anno l’Abruzzo c’è – il commento di Fabio Di Camillo, presidente della Fipav Abruzzo -. Dopo l’anno scorso con la fase finale del Campionato Europeo Under 20 maschile, di Vasto e Montesilvano, quest’anno la Nazionale Seniores Femminile a Lanciano. Un grande risultato per il nostro movimento che culminerà con un torneo internazionale con Croazia e Canada. Ringrazio la Federazione per questa nuova opportunità che testimonia il buon lavoro fatto dal CR Abruzzo nelle attività 2022. Ringrazio la Regione Abruzzo, l’assessorato allo Sport della Regione, il Comune di Lanciano per il sostegno economico e organizzativo. Senza di loro, questa importante attività di marketing territoriale, che comunque avrà un ritorno economico e mediatico molto rilevante, non sarebbe stata possibile. Un ringraziamento particolare va a tutti i miei collaboratori locali, che stanno lavorando con competenza, professionalità e passione alla perfetta riuscita della manifestazione. Dal 7 di maggio ci apprestiamo ad ospitare le nostre splendide atlete con la consueta cortesia e calore tipico degli abruzzesi”.