Valle del Gogna Gold Race e Memorial Padre Giuseppe: doppio appuntamento per i giovani ciclisti

Molto intensa, allo stato attuale, l’attività organizzativa dell’Asd Guarenna 3.0 che torna a mettere a frutto le proprie manifestazioni ciclistiche nella Val di Sangro che hanno avuto largo successo nelle precedenti edizioni e con il solo unico scopo di dare visibilità alle categorie esordienti, allievi e juniores.

Lunedì 1° maggio, la 23^ edizione del Memorial Padre Giuseppe ripropone il classico percorso in circuito a Guarenna di 2 chilometri da ripetere 10 volte per gli esordienti di primo anno (partenza alle 10:30) e 15 volte per quelli di secondo (partenza alle 11:30).

Sempre lunedì prossimo, per il terzo anno di fila, ecco la Valle del Gogna Gold Race riservata agli allievi che coinvolge i territori di Casoli e Sant’Eusanio del Sangro, in un circuito di sei giri di 10 chilometri cadauno, lungo le strade della Valle del Gogna (affluente del fiume Sangro) con partenza alle 14:30 e assegnazione di un traguardo volante al terzo passaggio in località Castellata Forestieri.

In collaborazione con l’Asd Alessandro Fantini, di nuovo all’attenzione il binomio per l’istituzione della Due Giorni della Val di Sangro – Aspettando il Giro d’Italia che premierà il rendimento dei migliori atleti nelle gare di Guarenna e di Fossacesia del 30 aprile, sommando i piazzamenti di entrambe le corse. É prevista l’assegnazione di punti a scalare fino al ventesimo (da 20 a 1) con premio individuale e anche alla miglior società.

Tutto questo implica un grande sforzo non solo degli organizzatori capitanati da Filippo Rossetti ma anche degli sponsor, delle amministrazioni comunali di Casoli e di Sant’Eusanio del Sangro per confezionare due manifestazioni col giusto connubio tra tradizione e sport delle due ruote.

Credit fotografico Bruno Di Renzo per conto di Asd Guarenna 3.0