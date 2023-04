Aspettando il Giro d’Italia: a Rocca San Giovanni "Trekking in Rosa” e “Biciclettata delle Città del Vino”

Cresce l’attesa per il Giro d’Italia e fervono eventi ed iniziative nei comuni. Il prossimo fine settimana due eventi animeranno Rocca San Giovanni. Primo appuntamento sabato 29 aprile con il”trekking in rosa”. Ritrovo in Piazza degli Eroi alle ore 15.00, la partecipazione è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 aprile telefonando (ore pasti) a Gianluca Iurisci al 32090157297 o a Fabio Sireni al 3937923939.

La manifestazione sportiva, accompagnata da un rinfresco finale unitamente ad un servizio navetta per i partecipanti, attraverserà la “Via Verde” che condurrà i partecipanti in un sentiero diretto verso la “grotta delle Farfalle” per poi arrivare verso il “Lido la Foce”.

Il giorno successivo “l’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni dedica una giornata alla prestigiosa produzione vitivinicola del nostro territorio” si legge nella presentazione dell’evento con la “Biciclettata delle Città del Vino”. “Dopo un primo incontro, avvenuto nelle scorse settimane nell’incantevole location della Torre Vinaria della Cantina Frentana a Rocca San Giovanni, ed un secondo incontro tenutosi presso il Palazzo Caccianini di Frisa, i Sindaci dei Comuni appartenenti al Club “Città del Vino d’Abruzzo” in collaborazione con il Presidente nazionale, Angelo Radica, del Coordinatore regionale, Lorenzo Di Sario, del rappresentante della Regione Abruzzo, Fabrizio Montepara, hanno definito i dettagli organizzativi” dell’evento già nelle scorse settimane. Sarà “un'occasione importante per le realtà produttive vitivinicole che operano nel nostro comprensorio e che promuovono con orgoglio le proprie eccellenze, di fronte ad una platea nazionale ed internazionale che sempre più apprezza i vini prodotti in Abruzzo”.

Si prospetta un fine settimana animato da due nuove iniziative che, in attesa del 6 maggio quando la “Carovana Rosa” arriverà nel nostro territorio, coinvolgerà i cittadini nel percorso di illustrazione delle principali attrazioni naturalistiche della zona.