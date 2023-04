Opes Abruzzo, settore Kung Fu: Andrea Petrelli nuovo responsabile regionale

Andrea Petrelli è il nuovo responsabile regionale di Opes Abruzzo per il Kung Fu Wushu

Importante passo in avanti per un ente di promozione sportiva che nel territorio continua a crescere giorno dopo giorno.

Sulla scelta ha indubbiamente inciso l’ottimo curriculum di Petrelli: laurea in Giurisprudenza e docente di Scuola secondaria di secondo grado, istruttore di karatè, di Krav Maga, di difesa personale e Qi Gong. Inoltre si occupa di corsi di formazione.

Il presidente di Opes Abruzzo, Terenzio Rucci, ha espresso grande soddisfazione per la nomina: “Grazie al maestro Andrea per aver messo a disposizione di Opes la propria professionalità. Con una prima edizione del Trofeo Wushidao che ha colto nel segno, sono certo che questo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione. Buon lavoro Andrea!”

Altrettanto contento per la nomina Petrelli che dichiara: “Un incarico di grande prestigio, che mi onora e che riconosce l’enorme lavoro fatto in questi anni. Nel ringraziare per la fiducia accordatami il presidente e tutti i componenti di Opes Abruzzo garantirò sin dai prossimi giorni il massimo impegno in un settore strategico. Anticipo che le prossime iniziative saranno sempre più stimolanti e coinvolgenti, basti pensare alla seconda edizione del Trofeo Wushidao (dopo l’enorme successo della prima) e il corso di formazione per ufficiali di gara di Kung fu che si svolgerà a partire da maggio 2023. Grazie a tutti coloro che mi sono vicino, in primis la mia famiglia e agli allievi della Asd Niwa Kai.”

Con l’occasione, il Settore Regionale Opes di Kung Fu wushu ha aperto le iscrizioni per il primo Corso da Ufficiale di Gara di Kung Fu 2023.

Per informazioni, inviare una mail a [email protected] e seguire le pagine social del Comitato.