Calcio a Lanciano e voglia di una nuova società

I tifosi del gruppo “Quelli del Guido Biondi” di Lanciano esprimono tutto il loro appoggio all’Amministrazione Comunale per quanto sta facendo al fine di ridare la doverosa visibilità sportiva al calcio lancianese.

E’ assolutamente inutile e superfluo parlare ancora del “1920” che oramai non rappresenta nulla per la nostra Città, visto che la società americana non intende nemmeno rinunciare al nome di Lanciano.

E’ un percorso difficile da intraprendere, ma per tornare allo stadio e tifare i colori rossoneri occorre che tutti dimostrino buona volontà e unità di intenti.

L’augurio è che si crei una nuova società che abbia l’appoggio e il supporto dei tifosi, dei cittadini e, cosa essenziale, dell’imprenditoria. Una società seria che ridia dignità alla nostra piazza e contribuisca a promuovere le specificità del nostro territorio.

Da quale categoria ripartire? Non importa, perché siamo abituati alle lunghe rincorse e non vediamo l’ora. Forza Lanciano.

Quelli del Guido Biondi