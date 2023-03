Omaggio al Giro: l'Union Fossacesia si colora di rosa

Tutti in “rosa” i giocatori dell’Union Fossacesia.

Il club di cui è presidente Giuseppe Ursini e che milita nel campionato di Eccellenza abruzzese, ha deciso di svestire la tradizionale casacca biancorossa e di indossare la maglia con il colore che contraddistingue il Giro d’Italia, la corsa ciclistica più amata dagli italiani e tra le più seguite al mondo. Si tratta della prima iniziativa tra le 50 proposte pervenute al Comune di Fossacesia da associazioni e privati in vista della Grande Partenza del Giro d’Italia 2023, che quest’anno prenderà il via dal Lungomare di Fossacesia Marina, il prossimo 6 maggio.

La scelta dell’Union di scendere in campo domenica con la maglia rosa non è casuale. La squadra, infatti, per la 26^ giornata di campionato, sarà impegnata sul terreno di gioco dell’Ortona, città nella quale si concluderà la crono che avvierà la 106^ edizione della Corsa Rosa. In rosa saranno poi disputate le ultime quattro gare del campionato di Eccellenza, il primo nella storia calcistica di Fossacesia, che vedranno opposta l’Union al Nereto, all’Aquila, al Giulianova e l’ultima della stagione con la Torrese.

“E’ un’iniziativa davvero originale, la prima tra le tante proposte che sono state avanzate e che segneranno la marcia di avvicinamento alla Grande Partenza. Ringrazio il presidente Ursini e tutti i dirigenti per averla promossa – ha affermato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio nell’incontro pubblico di presentazione della maglia celebrativa del Giro d’Italia, che si è tenuto al ristorante La Dea del Mare, di Fossacesia Marina con la partecipazione dell’assessore allo Sport Maura Sgrignuoli e del presidente della Federazione

Italiana Ciclista d’Abruzzo, Mauro Marrone -. L’apprezzamento è maggiore, considerando gli ottimi risultati conseguiti finora dalla squadra, che ha posto Fossacesia all’attenzione generale. La squadra in rosa è senza dubbio un’importante forma pubblicitaria dell’evento della partenza del Giro dalla nostra città per l’Abruzzo, che contribuirà ad offrire una vetrina formidabile per le bellezze della nostra regione”.

Dal canto suo, l’assessore Sgrignuoli ha sottolineato come “il mondo dello sport di Fossacesia viva l’evento della Grande Partenza con grande partecipazione e con spirito di collaborazione. L’iniziativa dell’Union ne è la dimostrazione. Siamo solo all’inizio, molti altri eventi seguiranno fino al 6 maggio prossimo tra manifestazioni culturali, enogastronomiche, musicali e sportive. Il ciclismo è un fattore di forte attrazione a Fossacesia, da sempre, ed è vissuto come una disciplina molto popolare e il Giro sarà un volano per l’economia locale”.

Il presidente della Union Fossacesia Peppino Ursini è fiero di inaugurare le tante iniziative in corso sul territorio di Fossacesia e precisa “l’idea è venuta fuori proprio grazie alla combinazione del nostro calendario calcistico che a 5 giornate dalla fine ci vede opposti domenica 19 marzo all’Ortona, sede di arrivo della prima tappa del Giro. La cronometro Fossacesia-Ortona idealmente è la continuità di una sfida sportiva tra noi ed Ortona che parte dallo scorso anno quando entrambi ci siamo combattuti per l‘approdo in Eccellenza, noi ottenuta con la vittoria del campionato e l’Ortona ottenuta con gli spareggi tra le migliori piazzate. Il rosa poi è la fusione tra il bianco e il rosso, i nostri colori sociali, ed ecco che l’idea prende forma in modo organico. Porteremo in giro per l’Abruzzo, fino a L’Aquila nostro capoluogo di regione quando andremo a giocarci in data 2 aprile, il messaggio di una

comunità fossacesiana in festa e di una cittadina legata a due grandi sport popolari come il calcio e il ciclismo”.