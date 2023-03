Rappresentative abruzzesi in campo verso il Torneo delle Regioni

Si avvicina il momento della partenza delle Rappresentative regionali di calcio e calcio a 5 per il Torneo delle Regioni 2023.

Al grande evento della LND, che torna dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria e della pandemia, l’Abruzzo è pronto a ripresentarsi con entusiasmo, con tutte le sue formazioni. La manifestazione sarà divisa in due distinti tornei, uno riservato al futsal, dall’1 all’8 aprile in deneto, e uno al calcio, in programma dal 20 al 27 aprile in Piemonte e Valle D’Aosta.

Il Comitato regionale LND Abruzzo ha voluto, per questo, organizzare un calendario di amichevoli per tutte le Rappresentative impegnate con la preparazione al Torneo delle Regioni, contro i colleghi delle regioni limitrofe. Le formazioni del calcio affronteranno sia le Marche che il Lazio, quelle del calcio a cinque – le prime a partire verso Peschiera del Garda, sede del Torneo – effettueranno solo un test contro le Marche. Le Rappresentative di calcio Under 15 e Under 19 saranno impegnate contro i pari età del Lazio allo stadio “Edoardo Marcangeli” di Carsoli in un Memorial intitolato allo stesso Edoardo Marcangeli.

Il Comitato regionale LND Abruzzo ringrazia le società Asd Martinsicuro 1964 e Asd Carsoli per l’ospitalità e la disponibilità mostrata nei confronti del Comitato e delle Rappresentative regionali.

Programma amichevoli Rappresentative

CALCIO A 11

15/3 stadio Tommolini Martinsicuro, ore 16,00 Abruzzo/Marche Femminile

21/3 stadio Marcangeli Carsoli, ore 14,30 Under 15 Abruzzo/Lazio; ore 16,00 Under 19 Abruzzo/Lazio

22/3 stadio Marcangeli Carsoli, ore 16,00 Femminile Abruzzo/Lazio

28/3 stadio Marcangeli Carsoli, ore 15.30 Under 17 Abruzzo/Lazio

11/4 stadio Tommolini Martinsicuro, ore 15,00 Under 15 Abruzzo/Marche; ore 16,30: Under 17 Abruzzo/Marche

CALCIO A 5

22/3 Colonnella

Ore 15,30 Under 15 Abruzzo/Marche

Ore 17,00 Under 17 Abruzzo/Marche

Ore 18,30 Under 19 Abruzzo/Marche

Ore 20,00 Femminile Abruzzo/Marche