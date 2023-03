Campionati Studenteschi di calcio a 5, bella partecipazione ed entusiasmo

I campi di eurocalcetto di Chieti Scalo hanno ospitato i Campionati studenteschi, a cura dell'Ufficio scolastico provinciale, l'Associazione regionale Arbitri della Figc, Sport e salute Chieti e USP Chieti.

A portare il saluto della Città di Chieti alla fase conclusiva del torneo è stato l'assessore allo Sport, Manuel Pantalone.

Si ringraziano l'Adsu e il centro sportivo Eurocalcetto per l'accoglienza, Croce Azzurra Lanciano e il dottor Botta per assistenza sanitaria e Domenico Caporale, responsabile tecnico per l'organizzazione in campo.

Di seguito la classifica della Finale Provinciale Calcio 5 maschile:

1. Galiani De Sterlich Chieti

2. Pantini Pudente Vasto

3. IIS Da Vinci De Giorgio Lanciano

4. Omnicomprensivo Atessa.

Ad aggiudicarsi il torneo femminile è stato l'IIS Vittorio Emanuele di Lanciano nella finale diretta svoltasi a Lanciano.