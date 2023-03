Pieno di podisti per la prima edizione di 'Borghi e Contrade' a Rocca San Giovanni

Nel segno del successo organizzativo e della cospicua partecipazione la prima edizione di Borghi e Contrade a cura dell’Asd Vini Fantini che ha lavorato in ottima sinergia con lo staff dell’Hotel Villa Medici e l’amministrazione comunale di Rocca San Giovanni (con in testa il sindaco Fabio Caravaggio) che ha fatto gli onori di casa per accogliere in grande stile la prima gara di podismo su strada della stagione 2023 in seno al circuito Corrilabruzzo Uisp.

I 298 podisti al via hanno optato per tre diverse tipologie di percorso in base alla lunghezza del chilometraggio con un ottimo presidio da parte delle forze dell’ordine, delle associazioni di protezione civile e di servizio sanitario, unitamente ai volontari di alcune società podistiche del territorio frentano e anche ciclistiche (Asd Moreno Di Biase e Lanciano Cycling Team).

Nella corta di 13 chilometri, Pardo la Serra (Asd Vini Fantini), Antonino Di Placido (GP La Sorgente) e Domenico Cinalli (I Lupi d’Abruzzo) hanno occupato per intero il podio al maschile mentre al femminile si è fatta notare tra le più giovani partecipanti la promettente Erika Di Cecco dell’Asd Vini Fantini (figlia del pluridecorato maratoneta Alberico) che si è imposta davanti a Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) e a Mariele Costantini (Atletica Val Tavo).

Sui 20 chilometri si sono messi ottimamente in luce Edoardo Carrozzi (Asd Atletica Abruzzo), Vincenzo Del Villano (Podistica San Salvo) e Matteo Paolini (Individuale) tra gli uomini, Chiara Zurli (F.A.R.T. Sport), Mariangela Raffaele (Runners Pescara) e Lorella Bassani (Runners Chieti) tra le donne.

A portare a termine la fatica sui 30 chilometri Matteo Battistella (Podisti Frentani) che ha avuto la meglio davanti ad Alex Tucci (Gruppo Podistico Il Crampo) e a Jacopo Pellegrini (Asd Vini Fantini), a gioire tra le donne Daniela Romilio (Asd Vini Fantini), seconda Giulia Paternò (Marathon Club Manoppello Sogeda) e terza Silvia Nunzi Pizzuti (Bussi Runner).

Classifiche complete su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=130

I VIDEO DI PASSIONE CORSA MARIO BOMBA

https://www.youtube.com/watch?v=qGrDPnZuWcs partenza e immagini dall’alto

https://www.youtube.com/watch?v=ciTpBWzI6Pk arrivi

Credit fotografico Mario Bomba