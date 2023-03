Fine settimana dedicato ai motori a Rocca San Giovanni

Archiviata la domenica dedicata al podismo, inizia una nuova settimana all’insegna dello sport a Rocca San Giovanni.

Il prossimo week-end, infatti, sarà all’insegna dei motori con la 2^ prova del Campionato Regionale di Enduro, Minienduro ed Enduro Sprint, organizzato dal Moto Club MP Racing e sottoscritto dalla Federazione Motociclistica Italiana.



Sabato 11 marzo, in Piazza degli Eroi, a partire dalle ore 15:00, tutti i piloti si ritroveranno per definire iscrizioni e verifiche tecniche, in attesa della gara di domenica 12, con partenza alle ore 10:00. La gara si svolgerà su 6 prove selettive, di cui 4 sul territorio di Rocca San Giovanni. Tra queste spicca la prova di Enduro, ripristinata quest’anno per offrire agli appassionati una storica ed apprezzata competizione.



L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, rappresenta, insieme alla gara podistica “Borghi e Contrade” disputata domenica, una tappa di avvicinamento alla Grande Partenza del Giro d’Italia del prossimo 6 Maggio 2023.