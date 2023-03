LND Abruzzo di nuovo in gol per salvare una vita

Con il prezioso contributo della Centrale Operativa del 118 di Chieti, il Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti e le Delegazioni di Vasto e Lanciano hanno organizzato il corso BLSD per l’abilitazione all'utilizzo del defibrillatore.

Al centro del corso le competenze di base sulle principali manovre salvavita da mettere in atto su lattante, bambino e adulto.

Dopo una prima parte teorica sull’anatomia del cuore, sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e sul supporto vitale di base durante l’arresto cardiaco, si è passati alla pratica sul manichino con l’utilizzo del defibrillatore e la posizione laterale di sicurezza.

Per il vice-presidente della LND Abruzzo con delega alla Formazione Walter Pili: “Tre giorni di formazione gratuita tra Vasto e Lanciano hanno portato all'abilitazione di altri 30 dirigenti, e per questo dobbiamo ringraziare infinitamente la Centrale Operativa 118, disponibile e competente. La tempestività è fondamentale. Rapidità e presenza del defibrillatore sono essenziali per prestare soccorso in modo efficiente e funzionale. Chiunque può e deve, qualora necessario, utilizzarlo. Salvare una vita è il gol più bello”.

Ringraziamenti vengono espressi dalla LND Abruzzo alla Protezione Civile di Vasto ed alla Sezione di Lanciano dell'Associazione Italiana Arbitri che hanno ospitato gli incontri formativi.