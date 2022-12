Fossacesia guarda al Giro d'Italia 2023: l'incontro con Aruffo e Di Biase

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha ricevuto in Comune il giornalista Nando Aruffo, direttore di Sportopolis.it, associazione di cui fa parte un gruppo di appassionati di sport e che ha come obiettivo la promozione della cultura sportiva come strumento privilegiato di sostegno allo sviluppo sociale e culturale, alla sostenibilità ambientale, accompagnato dall’ex ciclista professionista, Moreno Di Biase, che oggi dirige la Scuola di Ciclismo per bambini e ragazzi che porta il suo nome presente a Fossacesia e Lanciano.

Al centro dell’incontro, alcune iniziative da promuovere in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia del prossimo 6 maggio, dal Lungomare di Fossacesia Marina. Le competenze e le conoscenze di Aruffo, che è stato segretario di redazione al Guerin Sportivo, per 3 anni caposervizio sport a Il Centro e dal 1990 al 2014 al Corriere dello Sport, unite a quelle di Moreno Di Biase, potranno senz’altro concretizzarsi in eventi importanti per Fossacesia.

Nei prossimi giorni il sindaco Di Giuseppantonio incontrerà Maurizio Formichetti, referente abruzzese di Rcs Sport che organizza la corsa rosa, per concordare iniziative proprio in vista dell'inizio del Giro 2023.