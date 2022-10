Nostalgia del Lanciano che fu: “Invertire questa umiliante deriva”

Dal gruppo di tifosi del Lanciano Calcio “Quelli del Guido Biondi” riceviamo e pubblichiamo.

Tutti ormai possono constatare che il calcio, nella nostra città, sta vivendo, da alcuni anni, il periodo più brutto che si ricordi.

Lo stadio chiuso, i risultati umilianti sul campo, la dirigenza che non si rapporta con la città e con i tifosi, ecc. Lo stato dell’arte può essere riassunto con quanto era scritto sui giornali domenica scorsa: “Una squadra che si chiama Lanciano non può collezionare tre sconfitte

consecutive ed essere nell’anonimato della classifica”. Dobbiamo rassegnarci e girare la testa, fingere di non vedere tutto questo? Non è possibile!

Un gruppo di tifosi, sotto il nome di “Quelli del Guido Biondi”, cercherà di sensibilizzare la città, i responsabili politico-istituzionali e gli imprenditori al fine di invertire questa umiliante deriva. “Quelli del Guido Biondi” hanno già incontrato degli imprenditori, altri ne contatteranno a breve con l’obiettivo di far rinascere la Lanciano calcistica che ha 100 anni di storia e non soltanto 4. Chi non ricorda i derby infuocati contro le rivali storiche come Chieti, Teramo, Pescara, L’Aquila, Vasto. Ecco, basterebbe solo ripensare a questo per riaccendere la voglia e l’entusiasmo di fare calcio nella nostra città.

E’ necessario l’impegno di tutti, è necessario l’attaccamento ai colori rossoneri, è necessario l’attaccamento ai valori fondanti dello sport, è necessario l’attaccamento alla nostra tradizione calcistica per continuare a scrivere pagine di storia”.