‘Mettiamoci in giuoco’, il progetto con i detenuti

Sport uguale inclusione sociale. Poche esperienze testimoniano concretamente questa fondamentale funzione come il progetto del Comitato regionale LND dal titolo “Mettiamoci in giuoco”. Si tratta del primo in Italia che vede partecipare i detenuti di un penitenziario – quello di Lanciano – al campionato di calcio a 5 di Serie D con una loro squadra, la Libertas Stanazzo.

Un progetto sociale nato nella stagione sportiva 2014/2015, che ha portato i detenuti a vincere per ben due volte la Coppa Disciplina, nonché il prestigioso “Pallone d’Oro” dalla Lega Nazionale Dilettanti. Un’avventura sportiva e sociale che proseguirà anche nella stagione 2022/2023.

I dettagli verranno presentati venerdì prossimo, 14 ottobre, alle ore 10 presso la Casa Circondariale di Lanciano – C.da Villa Stanazzo, 212. Saranno presenti il presidente del Comitato regionale LND, Ezio Memmo, e il responsabile del settore Calcio a 5, Salvatore Vittorio, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, il consigliere federale, Daniele Ortolano, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, il direttore del penitenziario, Mario Giuseppe Silla.