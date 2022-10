Sport paralimpico abruzzese in luce alla Notte Europea dei Ricercatori

Il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Abruzzo protagonista alla Notte Europea dei Ricercatori all’Università D’Annunzio di Chieti.

È stata festa grande all’ateneo teatino, con un’affluenza stimata di 12.000 visitatori.

Il tema dominante è stato quello dell’inclusione in ogni attività del programma: dall’economia all’archeologia passando per la biologia e ovviamente lo sport con la presenza anche del mondo paralimpico e del CIP Abruzzo del presidente Mauro Sciulli che ha voluto ringraziare la prof.ssa Barbara Ghinassi, delegato alle attività sportive dell’Università D’Annunzio.

Nell’ambito paralimpico, oltre ad alcune associazioni sportive che praticano tennis in carrozzina, calcio a 5, danza e judo per gli intelletivo-relazionali, sono stati ospiti Sandro Di Girolamo (presidente federale FISPIC), Silvio Tavoletta (cittì della nazionale dei non vedenti FISPIC) e alcuni atleti che hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Tokyo: Pierpaolo Addesi, Matilde Lauria e la medaglia di bronzo paralimpica nel judo Carolina Costa.