Roller Day: l'Abruzzo abbraccia il pattinaggio

È stata una giornata all’insegna del pattinaggio, quella che ha visto domenica protagonista l’Abruzzo, in occasione del Roller Day, voluto dalla FISR a chiusura di iniziative svoltesi durante tutto il 2022 per festeggiare i 100 anni della stessa Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Una giornata di promozione di tutte le discipline a rotelle che ha coinvolto le più importanti piazze delle città italiane, andata oltre ogni più rosea aspettativa, con fiumi di pattinatori e skaters che hanno dato vita ad un grande multievento grazie alle migliaia di appassionati che si sono riversati nelle strade per promuovere le discipline federali sull’intero territorio nazionale.

Un incredibile bagno di folla, emozionante e coinvolgente coronamento del Centenario federale e della European Week of Sport, che ha coinvolto anche diverse piazze della nostra regione con eventi ed esibizioni nell’arco dell’intera giornata.

Una vera festa dello sport: Martinsicuro, Sulmona, Francavilla, Giulianova, Lanciano e Pescara, le città abruzzesi interessate dalla manifestazione.

“Le nostre discipline sono un importante volano di promozione per la regione – ha sottolineato Giovanni Di Eugenio, presidente FISR Abruzzo – Vedere le piazze della nostre città piene di pattinatori e skaters in un’atmosfera di grande festa e condivisione, evidenzia in maniera perfetta quella che è la filosofia del nostro sport e ne conferma l’appeal a livello regionale e nazionale”

Un compleanno federale che ha ribadito la vocazione rotellistica abruzzese. Nel cuore pulsante delle città, grazie al coinvolgimento dei Comitati Regionali e Provinciali FISR e delle Società e Associazioni, in tanti hanno avuto la possibilità di conoscere la FISR e i suoi sport, urbani, giovani e sostenibili.

Il Roller Day sarà un appuntamento che la Federazione proporrà annualmente, attraverso una serie di prestigiose partnership con i principali soggetti istituzionali e sportivi, come già avvenuto in questa edizione 2022 che ha visto il sostegno del CONI, di Sport & Salute SpA, il supporto strategico dell’ANCI, l’Associazione dei Comuni Italiani, con oltre 7000 amministrazioni affiliate, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Fondazione Sport City, con la collaborazione di Decathlon.