A Crecchio torna in grande stile la Notturna in memoria di Antonio Sciotti

Il calendario estivo podistico abruzzese trova momenti particolarmente caldi e dinamici come quelli che si stanno per rivivere a breve a Crecchio, all’ombra del Maniero, dopo due edizioni di stop a causa della pandemia.

Venerdì 26 agosto si riaffaccia alla ribalta il Trofeo Città di Crecchio-Memorial Antonio Sciotti, la cui organizzazione è affidata alla Vini Fantini.

“Il Trofeo Città di Crecchio è mancato negli anni più difficili – spiega Alberico Di Cecco, coordinatore tecnico del comitato organizzatore – però tornerà in grande stile con la gara bambini, il contatto con il pubblico, le bancarelle e fino alla notte bianca prevista lo stesso giorno, tutto come ai vecchi tempi. È una vera e propria festa che inizia proprio con la gara dei bambini dai 0 ai 15 anni e poi la passeggiata che coincide con un giro o due della gara competitiva. Un immenso grazie alla Vini Fantini che ci dà la possibilità di fare l’attività e di portare avanti le nostre manifestazioni. Il Memorial Antonio Sciotti vuole gratificare un membro della famiglia Sciotti che ha dato i natali al Fantini Group e che esporta l’Abruzzo in tutto il mondo. Un grazie doveroso all’amministrazione comunale che ci dà una grossa mano con il sindaco Nicolino DI Paolo che è parte integrante della nostra organizzazione”.

Di rilievo l’abbinamento con l’Anffas di Ortona: 1 euro dell’iscrizione alla competitiva verrà devoluto in favore dei ragazzi diversamente abili che sono a fianco degli organizzatori per illustrare le loro attività e le finalità.

Appuntamento alle 18,30 per il ritrovo a Piazza Castello, alle ore 19,45 le gare dei bambini (200 metri per 0-5 anni, 500 metri per 6-9 anni, 1000 metri per 10-11 anni, 1.000 metri per 12-13 anni e 1500 metri per 14-15 anni) alle 20:30 lo start della competitiva di 6,7 chilometri accompagnato dalla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e dalle 21:30 in poi tutti gli eventi celebrativi della Notte Bianca di Crecchio.

La presentazione della gara a cura di Alberico Di Cecco e Marco Scaringi membri del comitato organizzatore, intervenuti nella rubrica settimanale di Tv6 Correre per Sport al link https://www.youtube.com/watch?v=WnFUhknbOOk