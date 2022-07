Di nuovo senza guida il Lanciano: lasciano Nucifora e Montani

Non c’è pace per il Lanciano: nelle ultime ore registrati altri due abbandoni al club rossonero, da parte dei designati direttore sportivo e allenatore, rispettivamente Enzo Nucifora e Fabio Montani.

Entrambi, con una nota, hanno ufficializzato la decisione di interrompere il rapporto con la società frentana che affronterà il prossimo Campionato abruzzese di Eccellenza.

“Il sottoscritto Avv. Vincenzo Nucifora, che aveva accettato con riserva, per motivi di salute, l’incarico da Direttore Sportivo della Lanciano Calcio 1920, alla luce delle valutazioni mediche fortemente negative, si vede costretto, suo malgrado, a declinare l’incarico, in quanto troppo stressante per le gravi patologie.

Ringrazio la proprietà del Lanciano Calcio 1920 per la fiducia accordatami.

Saluto con tanta cordialità la stampa sportiva lancianese ed un calorosissimo ed affettuoso saluto alla tifoseria.

Profondi ossequi e ringraziamenti alle Istituzioni comunali, soprattutto al Vice Sindaco Avv. Danilo Ranieri che mi ha accolto a Lanciano con tanta gentilezza e cortesia.

Avv. Vincenzo Nucifora”.

“Il sottoscritto Fabio Montani, alla luce del disimpegno del Direttore Sportivo Avv. Vincenzo Nucifora, si vede costretto, suo malgrado, a declinare l’offerta allenare il Lanciano Calcio 1920, perché viene meno il progetto coinvolgente che mi ha fatto accettare data la presenza dell’Avv. Vincenzo Nucifora, importantissimo manager calcistico nazionale.

Pertanto ringrazio la proprietà, la stampa tutta ed invio un affettuosissimo saluto ai tifosi rossoneri.

Fabio Montani”.