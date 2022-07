Fabio Montani Ã¨ il nuovo allenatore del Lanciano

E’ Fabio Montani il nuovo allenatore del Lanciano per l’Eccellenza abruzzese 2022/2023.

La scelta del neo direttore sportivo Enzo Nucifora è ricaduta su un tecnico di esperienza che conosce particolarmente la piazza frentana dove ha vissuto tappa della sua carriera sportiva, sia da giocatore che da allenatore.

Montani, 54 anni ancora da compiere, ha indossato la maglia rossonera nei campionati di C2 dal 1991 al 1993 e successivamente in D ed Eccellenza. Per lui anche un’esperienza da vice di Andrea Camplone in C.

Altre esperienze per lui sulle panchine di Penne, Renato Curi, Francavilla, San Nicolò, Vastese e Sambuceto.