Conto alla rovescia per la VII Notturna Città di Guardiagrele

È in piena fase di organizzazione, a cura della Progetto Running, la Notturna di Guardiagrele per la data di sabato 28 maggio, artefice di un lavoro dietro le quinte molto funzionale sotto ogni aspetto in uno dei borghi più belli d’Abruzzo.

“Abbiamo iniziato da tempo i preparativi – spiega Franco Giurastante, presidente della Progetto Running -, è un evento che merita a tutti gli effetti per la bellezza stessa della gara dentro il nostro centro storico. Il percorso è cittadino, sono tre giri di tre chilometri cadauno con bei dislivelli da superare. Si svolgerà essenzialmente sul corso principale di Guardiagrele e poi tra i vicoli e le strade che confluiscono nel centro storico. Quest’anno è stato rivisto con alcuni cambiamenti per offrire scorci più caratteristici di Guardiagrele. Ci tengo a ringraziare gli sponsor Cantine Colle Moro, Eurospin, Pureo, Quadrifoglio, Apicoltura De Sanctis, Ristorante Fuori Comune, Rabottini Cicli Sport, Lullo e Caseificio Majelletta. Speriamo a un’eccellente riuscita dell’evento non solo per noi che organizziamo ma anche per i partecipanti e i nostri concittadini di Guardiagrele”.

Per motivi tecnici, il ritrovo e la partenza sono stati spostati da Piazza Santa Maria Maggiore a Piazza San Francesco e il programma della manifestazione prevede la partenza delle gare dei ragazzi alle 18:00 e quella degli adulti competitiva e non competitiva alle 19:00.

Iscrizioni su Timing Run al link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=42