Mtb Abruzzo Cup: campagna abbonamenti prorogata fino al 30 aprile

Evento di territorio e non soltanto sportivo, che raggruppa sette manifestazioni di grande spessore organizzativo: è il circuito Mtb Abruzzo Cup con le marathon e le granfondo per coniugare la passione per le ruote grasse con la promozione dei territori sulla quale ciascun comitato organizzatore in loco realizzerà il proprio evento: Sirente Bike Marathon Ana Aielli il 22 maggio ad Aielli (Avezzano Mtb), Marathon degli Stazzi il 5 giugno a Scanno (Mtb Scanno), Granfondo Campo di Giove il 12 giugno a Campo di Giove (Asd Bike Shock), Granfondo Maiella e Morrone a Sant’Eufemia a Maiella il 26 giugno (Functional Fit), Gran Sasso Marathon Mtb il 4 settembre a Castel del Monte (Bike Team Bucchianico), Granfondo Mtb del Parco Nazionale d’Abruzzo il 18 settembre a Pescasseroli (Asd Mtb Pescasseroli) e I Sentieri dei Lupi il 2 ottobre a Collarmele (Asd Collarmele Mtb).

Per abbonarsi all’edizione 2022 e aderire a tutte e sette le manifestazioni, la quota è di 140 euro con proroga fino a sabato 30 aprile.

Il sito di riferimento è https://www.abruzzomtbcup.it/index.php/it/