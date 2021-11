Designazione in Serie B per Giorgio Di Cicco, giovane arbitro di Lanciano

L’arbitro frentano Giorgio Di Cicco scenderà in campo come IV Uomo per la gara Alessandria-Ternana, valevole per la 12^ giornata del Campionato di Serie B.

Di Cicco, 28enne, è diventato arbitro nel febbraio 2009, si è distinto sin da subito per talento, caparbietà e abnegazione. Nel 2010 viene proposto al CRA Abruzzo, dove permane per ben sei stagioni sportive, concludendo con una finale Play-Out d’Eccellenza. In seguito, nell’estate del 2016, arriva la promozione alla CAI che, già l’anno successivo, lo proietta in Serie D. Con all’attivo ben settanta presenze nel massimo campionato dilettantistico, Giorgio viene promosso in CAN C il 12 luglio 2021, ed arbitra regolarmente nel campionato di Serie C.

È arrivata ora la storica designazione in Serie B, un evento straordinario per la Sezione di Lanciano che, attualmente presieduta da Igor Yury Paolucci, negli ultimi anni sta lavorando sempre di più per la crescita dei propri arbitri e di tutto il movimento arbitrale sul territorio.