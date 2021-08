Trofeo ‘Città del Miele’, a Tornareccio tra podismo, arte e gastronomia

Il cartello di iniziative firmato Tribù Frentana torna ad essere denso tra l’estate e l’imminente autunno: uno dei fiori all’occhiello è il Trofeo Città del Miele a Tornareccio in programma sabato 28 agosto.

Dopo una pausa di otto anni, il sodalizio podistico frentano del presidente Pasquale Iannone si sta impegnando a fondo per predisporre la perfetta organizzazione dell’evento giunto alla decima edizione, sinonimo di una bella e perfetta intesa fra il podismo e la promozione di una delle tante eccellenze enogastronomiche di Tornareccio: il miele. Famosi anche i salumi che, insieme al miele, compongono la ricca dotazione di premi e del pacco gara per ciascun partecipante.

Un bel biglietto da visita per una Tornareccio che vuole essere ospitale agli occhi dei tanti podisti e degli accompagnatori grazie alla Pro loco che condivide la parte organizzativa dell’evento assieme alla Tribu Frentana con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Altra sinergia importante degli organizzatori con l’Associazione “Amici del Mosaico Artistico”: Tornareccio è una realtà fatta di 93 meravigliosi mosaici installati sulle facciate delle case del borgo in una sorta di museo a cielo aperto.

Ad attendere i podisti un percorso misto tra parte cittadina e periferica: un primo segmento di 4,5 chilometri con una leggera salita in uscita dal paese costeggiando la chiesa di San Rocco e poi si rientra nella zona del Santuario della Madonna del Carmine per affrontare il secondo ed ultimo segmento di 5,5 chilometri con uno strappo impegnativo di 100 metri fuori da Tornareccio in Contrada San Giovanni e poi terminare la fatica attraverso una parte più ondulata e scorrevole del tracciato fino a Piazza Fontana (sede del ritrovo a partire dalle 16:00 e partenza alle 17:45 della gara competitiva e non competitiva).

La quota di partecipazione è di 6 euro, le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le 15:00 di venerdì 27 agosto online su www.timingrun.it o via mail a [email protected].

Trailer percorso sul canale youtube Passione Corsa Mario Bomba https://www.youtube.com/watch?v=3Pgjn7S200Y