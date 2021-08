Notturna di Fossacesia nel ricordo di Antonio Bucci

Nel 2020, il lockdown nazionale è piombato per fronteggiare la dura battaglia contro il Covid-19 che ha portato allo stop di tutte le attività sportive di vario genere.

Nel marasma generale, c’è stato un giorno triste per il podismo abruzzese, quel 16 marzo dello scorso anno che ha scosso tutti nell’aver appreso la notizia della scomparsa a soli 42 anni di Antonio Bucci, uno degli atleti più tenaci e stakanovisti del mondo podistico regionale.

L’Atletica Fossacesia è stata la società con la quale Antonio Bucci ha mosso i primi passi nel podismo e grazie al presidente Mario Giammarino e all’ideatore della manifestazione Renato Menna si è costruita una sinergia comune per mettere in cantiere questo Memorial, abbinandolo alla Notturna di Fossacesia che non si disputa dal 2017.

L’evento Bucci Runner Memorial-Notturna di Fossacesia, in programma la sera di giovedì 5 agosto, rappresenta il giusto connubio tra il ricordo e la passione per il podismo cui il compianto Antonio Bucci era conosciuto agli onori delle cronache.

Il percorso è un circuito di 5 chilometri da ripetere due volte. Partenza alle 20:30 in piazza Fantini centro paese (sede anche del ritrovo a partire dalle 19:00), direzione San Giovanni in Venere e passaggio sul Belvedere con veduta mare, golfo di Venere e Basilica. Si ritorna in paese, giro intorno alla chiesa di San Donato, nuovo passaggio a piazza Fantini e inizio del secondo giro.

L’obiettivo sarà quello di ricordare in futuro Antonio, anche nelle prossime estati, allo scopo di regalare a Fossacesia una manifestazione podistica dall’importante ribalta: “Ci tenevo a fare un Memorial dedicato totalmente ad Antonio – spiega Renato Menna – e quindi abbiamo previsto anche delle piccole situazioni di richiamo per i presenti alla corsa tra cui l’allestimento di uno stand con l’esposizione di tutti i suoi trofei conquistati in carriera. Un dettaglio non di poco conto è la consegna a tutti i partecipanti della sua mitica bandana azzurra con la quale si faceva notare in mezzo al gruppo. Oltre all’amministrazione comunale di Fossacesia, a cui va il nostro ringraziamento, abbiamo anche l’appoggio delle attività commerciali del paese, affinché la manifestazione si possa realizzare e siamo grati anche a tutti i negozianti”.

Per quel che concerne le iscrizioni, la quota è di 7 euro per partecipare alla notturna del 5 agosto tramite il sito timingrun.it ma in collaborazione con i Lupi d’Abruzzo si offre l’iscrizione combinata con la Duilio Run in programma ad Atessa (12 agosto) alla quota speciale di 11 euro.