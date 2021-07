In pista al velodromo Fantini di Lanciano: due giorni per esordienti e allievi

Trofeo Euro Cofir, Trofeo La Cascina e Trofeo Centro Pista Lanciano al velodromo Fantini di Lanciano: due giornate, martedì 20 e mercoledì 21 luglio, durante le quali il movimento giovanile della pista può finalmente ritrovarsi e confrontarsi con le categorie esordienti e allievi, di scena per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Abruzzo.

Da alcuni anni, l’Asd Abruzzo Pista di Antonio Di Lizio è un punto di riferimento nel panorama abruzzese con una notevole capacità di scoprire e far crescere talenti, oltre ad organizzare eventi e a dare continuità al settore che sta molto a cuore a tutto il movimento abruzzese, in un’ottica multidisciplinare, il tutto di concerto con il comitato regionale Federciclismo Abruzzo presieduto da Mauro Marrone.

MARTEDI’ 20 LUGLIO

Quest’anno ad affiancare l’Asd Abruzzo Pista nella parte organizzativa anche la Villamagna Bike di Antonio Menicucci solamente nella prima giornata di martedì 20 con il Trofeo Eurocofir per esordienti e Trofeo La Cascina per allievi sia uomini che donne. Dalle 11:00 alle 13.30 le squadre potranno entrare presso il velodromo di Lanciano per iniziare a sistemare le postazioni all’interno dell’impianto. Potranno accedere solamente il direttore sportivo e un accompagnatore osservando scrupolosamente tutti i protocolli anti Covid-19 con misurazione della temperatura e la consegna delle autocertificazioni precompilate in modo da poter snellire così le operazioni di entrata.

Dalle 15:00 in poi spazio alle specialità scratch solo per gli allievi, tempo race, eliminazione e corsa a punti sia per gli allievi che per gli esordienti maschilie e femminili che si aggiungono a una prova scratch per i giovanissimi G6 a scopo promozionale.

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO

L’Asd Abruzzo Pista si occuperà dell’organizzazione materiale del Trofeo Centro Pista Lanciano con le medesime procedure anti Covid-19 e regolazione degli ingressi all’interno del velodromo dalle 11:00 alle 13.30.

Dalle 15:00 in poi spazio alle specialità scratch solo per gli esordienti, inseguimento individuale e velocità per allievi ed esordienti maschili e femminili.

Le maglie di campione regionale FCI Abruzzo saranno assegnate il 20 luglio per le specialità dell’omnium endurance ed anche il giorno 21 ma solo per l’inseguimento e la velocità.

“Un sentito ringraziamento a tutti i nostri collaboratori e a tutto lo staff tecnico del comitato regionale FCI Abruzzo – è il commento di Antonio DI Lizio a nome dell’Asd Abruzzo Pista – che si stanno fortemente impegnando a portare a termine i preparativi di uno dei più importanti appuntamenti sportivi dell’estate, di riferimento per il settore pista, con riflessi positivi non solo dal punto di vista regionale ma anche a carattere extra regionale, in preparazione verso i Campionati Italiani a San Giovanni al Natisone, in Friuli Venezia Giulia, dal 28 al 31 luglio”.