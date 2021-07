Countdown per la 'Tre Borghi': Podisti Frentani all'opera

Il podismo frentano riabbraccia a due anni di distanza la Tre Borghi: quella del 18 luglio non è solo la gara podistica in sé ma la continuazione di un progetto del sodalizio Podisti Frentani che intende far crescere l’evento e farlo diventare un richiamo importante per il territorio.

Un tracciato che unisce idealmente le “tre anime” del comprensorio: il borgo di Frisa, quello di Guastameroli e quello di Badia di Frisa con la competitiva di 11 chilometri e la Nordic Walking unitamente alla camminata di 6,3 chilometri.

“Un ritorno atteso e voluto quello della Tre Borghi – spiega Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani – per dare il prima possibile una nuova occasione di ripartenza a tutto il mondo podistico frentano e della nostra regione. Il periodo è stato duro, abbiamo tenuto vivo l’entusiasmo dei nostri iscritti alimentando la competizione delle classifiche interne con gare virtuali, che ognuno ha potuto correre in solitaria e nei momenti più disparati. La risposta è stata buona, il gruppo è rimasto unito e l’interesse alla corsa, alla fatica e al sudore sono stati coltivati in un momento storico straordinario che ci ha visti privati della libertà di progettare. Abbiamo avuto conferma che i Podisti Frentani non hanno mai abbassato la guardia dal fatto che proprio in pieno lockdown abbiamo ricevuto l’iscrizione di 5 nuovi atleti. Abbiamo così superato il centinaio di presenze, nello specifico siamo ora 105 e il 2021 segna ufficialmente l’esordio in Fidal”.

Le iscrizioni si possono effettuare sul portale www.timingrun.it o mandando una mail a [email protected] entro e non oltre le 23:00 di venerdì 16 luglio.

Sono previsti premi in denaro per i primi tre assoluti, premi di categoria ai primi cinque con materiale tecnico e in natura, rimborso pettorali alle prime tre società regionali e alla prima extra-regionale.

Sotto egida Fidal e Uisp, la Tre Borghi è intitolata alla memoria di Adriano Mattioli ed è sponsorizzata da Martelli Sport Lanciano, Cantina Colle Moro Tempo Reale Group, Scuola Di Lingue International Institute, Ecologica Sangro, Biochem, Tigre Lanciano, Azienda Agricola Regina Del Ricastro, Romano Falegnameria O.M.C. Impianti, Proloco Frisa, Lanciano 24, Sferracavallo, Frantoio Fratelli Sacco, Acqua E Sapone, Bar Tortella, CL Impianti e Piacere del Gusto (gastronomia di Lanciano).