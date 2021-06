Basket in carrozzina: Lorena Ziccardi nominata delegata Fipic Abruzzo

L’atleta Lorena Ziccardi, nata a Campobasso e da otto anni residente a Lanciano, è stata designata delegata Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) per la regione Abruzzo.

La decisione è stata deliberata dal Consiglio federale nello scorso mese di maggio. L’incarico avrà durata quadriennale, cioè 2021-2024. “Sono felicissima – dice Ziccardi – di questa nomina. E’ una carica di responsabilità, che spero di riuscire a portare avanti con passione, dedizione e professionalità. Essa si sposa benissimo e supporta ancora di più il progetto, sviluppato insieme all’Azzurra Basket Lanciano, di costruzione di una squadra di pallacanestro in carrozzina, che abbracci il territorio frentano e della Val di Sangro e che spero riusciremo a formare quanto prima, facendo avvicinare a tale sport i diversamente abili.

Mi auguro – aggiunge – di riuscire ad essere un punto di riferimento per la pallacanestro in carrozzina in Abruzzo così da rappresentare con la giusta competenza la Federazione”.

Ziccardi è atleta della Nazionale paralimpica di basket, ma anche ciclista dato che pedala in handbike con il team “Obiettivo 3” di Alex Zanardi. E’ assistente sociale e si occupa di tutela dei minori. E’ anche mamma di un bimbo di nove mesi, Enea.