Da Lanciano nasce GIORNATA: da un problema comune a un’app che punta all’Europa

Le innovazioni non nascono sempre nei grandi hub tecnologici. A volte cominciano dietro le quinte di un evento, magari davanti a un calendario, qualche messaggio WhatsApp e alla solita domanda: “Ma quante giornate ho lavorato questo mese?”

Da una situazione così quotidiana è nata GIORNATA, un progetto digitale ideato dal lancianese Tommaso Andriulo, professionista da anni attivo tra tecnologia, eventi e produzione.

L’idea, inizialmente, era molto meno ambiziosa: trovare un modo semplice per tenere insieme giornate lavorate, compensi, spese, trasferte e documenti senza doverli ricostruire ogni volta tra appunti, chat e fogli sparsi.

Poi è arrivata la parte inattesa.

Quello che sembrava un problema legato alla propria esperienza era in realtà comune a moltissimi tecnici, freelance e professionisti dello spettacolo. Persone che lavorano in città e Paesi diversi, ma che alla fine della giornata si ritrovano spesso davanti alle stesse piccole complicazioni.

È lì che un esperimento ha cominciato a diventare qualcosa di diverso.

GIORNATA è stata così trasformata in un’app multilingue pensata per chi lavora in movimento, con un orizzonte che da Lanciano guarda soprattutto all’Europa e, più in generale, a una comunità professionale internazionale.

«Non sono partito pensando di creare una piattaforma», racconta Andriulo. «Volevo risolvere una cosa che mi sembrava inutilmente complicata. Poi ho scoperto che quella stessa complicazione apparteneva a molte più persone di quanto immaginassi».

C’è anche un piccolo paradosso in questa storia: un progetto nato per chi lavora dietro le quinte ha cominciato, a sua volta, a uscire da dietro le quinte.

A occuparsene è stato infatti anche ZioGiorgio.it, una delle testate specializzate più conosciute nel mondo professionale dello spettacolo, che ha dedicato un articolo al progetto.

La particolarità di GIORNATA, però, resta soprattutto la sua origine: un prodotto digitale pensato per un mercato internazionale che nasce a Lanciano, non da uno studio teorico sul mercato, ma dall’osservazione di un problema reale.

È una di quelle storie in cui il territorio non rappresenta un limite geografico, ma semplicemente il punto da cui partire.

Da Lanciano, passando per i backstage, con lo sguardo rivolto all’Europa.



