Lascia il servizio attivo Massimo Genovesi, il saluto della Asl Lanciano Vasto Chieti

Traguardo meritato per Massimo Genovesi, colonna del settore zootecnico della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Dal 1Â° aprile il dirigente veterinario lascia il servizio attivo.

"Allevatori, sindaci, istituzioni e operatori economici - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - hanno sempre trovato in lui un professionista intellettualmente onesto, generoso e disponibile.

Il direttore, Giuseppe Torzi, i colleghi e il personale amministrativo del Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche lo ringraziano per la competenza dimostrata in questi anni.

I migliori auguri per il futuro".