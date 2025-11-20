Il 20 novembre del 1989 fu istituita dalle Nazioni Unite la Giornata mondiale dei diritti dei bambini, sulla base della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La convenzione ONU ha sancito un principio rivoluzionario e cioè che i bambini non sono proprietà dei genitori ma persone titolari dei propri diritti: diritto alla vita, all'educazione, alla salute, alla protezione dalla violenza e alla libertà di espressione e di pensiero. Invece, ogni giorno, milioni di bambini nel mondo affrontano: l'abuso, l'abbandono, il lavoro minorile, la fame e la guerra! Dietro ad ognuno ci sono storie e sogni spezzati.

I bambini amati, protetti ed ascoltati, diventeranno adulti capaci di amare, ascoltare e proteggere. Queste sono le basi della pace, della solidarietà e della giustizia. Quindi contro i bambini, va combattuta ogni forma di violenza fisica o psicologica. Ovunque per loro va difeso il diritto all'istruzione, promuovendo ambienti sicuri ed inclusivi e sostenendo le organizzazioni che operano per l'infanzia. Infine, le opinioni dei bambini contano, perciò vanno ascoltati veramente.

La Giornata mondiale dei diritti dei bambini non deve essere soltanto una ricorrenza, ma, un richiamo alla coscienza collettiva per realizzare un mondo dove i diritti per i bambini costituiscano una realtà quotidiana e non dei privilegi… è solo così che un bambino può sentirsi rispettato e soprattutto libero!

Tempo fa ho scritto una canzone dal titolo "Favole bacate”, vista l'attinenza, sottopongo alla vostra attenzione il relativo videoclip fatto con i disegni degli alunni di mia moglie, insegnante di scuola primaria a Vasto.