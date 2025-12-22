Udc Abruzzo, Pippo Polidoro coordinatore del partito a Torino di Sangro e nel Basso Sangro

Prosegue la riorganizzazione dell’UDC in Abruzzo.

Il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio ha nominato Pippo Polidoro, assessore a Torino di Sangro, coordinatore del partito per il comune di Torino di Sangro e per l’area del Basso Sangro.

«Abbiamo scelto un amministratore capace e sensibile ai problemi della gente, con una solida formazione e radici profonde nella cultura cristiano-democratica e liberale», ha dichiarato Di Giuseppantonio, «che saprà coordinare con efficacia le attività del partito sul territorio e nei comuni limitrofi».

Soddisfazione è stata espressa da Polidoro, che ha ringraziato il partito per la fiducia ricevuta: «Ripartiamo con un percorso politico e organizzativo volto a favorire la partecipazione dei cittadini e dei giovani. L’obiettivo è creare un punto di incontro stabile, una vera “casa della partecipazione”, come già avvenuto con successo in altre aree dell’Abruzzo».

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza dell’UDC sul territorio regionale. La Direzione regionale completerà la riorganizzazione territoriale del partito nel corso del prossimo mese di gennaio.