Â«Grave lasciare malati fragili senza copertureÂ»

"Terapie oncologiche interrotte, governance nel caos, inerzia della direzione generale nonostante le richieste di copertura e approvvigionamento arrivate dalla farmacia ospedaliera della Asl di Chieti, la gravissima situazione emersa in Commissione vigilanza sui casi di Chieti, chiede attenzione e controllo: non puÃ² accadere di nuovo", cosÃ¬ il segretario regionale PD Daniele Marinelli con il capogruppo PD Silvio Paolucci, i consiglieri Antonio Di Marco che ha sollevato il caso e Sandro Mariani che lo ha accolto come presidente della Commissione alla conferenza stampa tenutasi stamane a Pescara insieme ai consiglieri per il Patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico, Erika Alessandrini (M5S) e Alessio Monaco (AVS).

"Una fotografia preoccupante della sanitÃ regionale affiora dagli accessi agli atti del consigliere Di Marco sui tanti casi di farmaci mancanti a lui pervenuti e soprattutto dagli atti emersi nelle due sedute di Commissione â€“ commenta Daniele Marinelli - . Nero su bianco c'Ã¨ un vuoto amministrativo che spiega le ragioni dello stato della sanitÃ regionale, ma che non puÃ² esistere, perchÃ© danneggia la comunitÃ e incide sul diritto di cura e di salute che abbiamo tutti. Marsilio dovrebbe prendere atto di tutto questo e pretendere anche lui una struttura che funzioni a vantaggio dei malati, specie i piÃ¹ fragili, non un apparato che risponde a tagli che vanno a danneggiare tutti, nessuno escluso. Proprio questo Ã¨ accaduto in questa vicenda che rivela la vera debolezza della governance".

"Ho agito perchÃ© sono stato destinatario di tante segnalazioni da quando ho fatto emergere la situazione in Consiglio prendendomi dello sciacallo dal presidente Marsilio â€“ aggiunge Antonio Di Marco, motore della verifica - . Quello che Ã¨ emerso Ã¨ stupefacente, prima di quel Consiglio la Asdl non si Ã¨ mossa, nonostante avesse diverse e reiterate richieste di farlo in previsione dell'esaurimento delle scorte. Ãˆ un'inerzia grave, perchÃ© l'hanno pagata i pazienti e, forse, anche qualche responsabile del servizio ospedaliero Asl che oggi non ricopre piÃ¹ il ruolo che aveva".

"Andremo fino in fondo, il fatto che la mancanza dei farmaci chemioterapici fosse stata sollevata con mail mandate al provveditore e al direttore sanitario della di Chieti siano la rappresentazione di un caos per cui il presidente Marsilio debba chiedere scusa â€“ cosÃ¬ Sandro Mariani presidente della Commissione Vigilanza â€“ deve farlo in Consiglio regionale dopo il vile attacco fa al collega Di Marco. Noi continueremo a batterci per il piÃ¹ deboli per i malati e qui non parliamo di semplice contrapposizione politica ma del diritto alla salute".

"Qui siamo di fronte a una grave responsabilitÃ politica, perchÃ© quando si chiede che le Asl devono portare a casa un certo tipo di risparmio, il tema delle giacenze dei farmaci Ã¨ uno dei piÃ¹ toccati â€“ sottolinea il capogruppo Pd in Consiglio Silvio Paolucci - . Dunque Marsilio non solo non puÃ² dare dello sciacallo a nessuno, ma deve caricarsi della responsabilitÃ delle conseguenze degli atti prodotti e degli effetti dei tagli alla sanitÃ che noi abbiamo denunciato. Loro hanno deliberato che bisognava tagliare del 2 per cento a tutti i settori, ce ne sono alcuni che non possono essere toccati, come il personale, che assorbe il 40 per cento del bilancio, chiaro che incida su tutti gli altri settori. Questo Ã¨ ciÃ² che Ã¨ accaduto e questa Ã¨ la responsabilitÃ politica di Marsilio".