Luca Conti nominato Segretario Circoscrizionale del Sud Italia di Forza Italia Giovani

Luca Conti, classe 1993, attuale sindaco di Casalanguida al suo secondo mandato, è stato nominato Segretario Circoscrizionale del Sud Italia di Forza Italia Giovani dal neo Segretario Nazionale Simone Leoni.

Già vice sindaco a soli 18 anni e primo cittadino a 23 – il più giovane sindaco della Regione Abruzzo e tra i più giovani d’Italia al momento della sua elezione – Conti vanta una lunga militanza in Forza Italia. Ha ricoperto per dieci anni il ruolo di Coordinatore Provinciale di Chieti del movimento giovanile del partito e, negli ultimi due, quello di Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo.

La sua nomina rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto e un passo ulteriore in un percorso politico coerente, basato sui valori del centrodestra e della buona politica.

Le parole di Luca Conti:

"Dopo due anni intensi come Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo, è arrivato per me il momento di voltare pagina e affrontare una nuova, entusiasmante sfida.

Grazie al nuovo segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni, da oggi ricopro l’incarico di Segretario Circoscrizionale del Sud. Quando ho accettato il ruolo in Abruzzo, l’ho fatto con un unico obiettivo: ricostruire una comunità vera, fatta prima di tutto di persone, amici, ragazzi che credono nei valori del centrodestra e della buona politica.

Insieme abbiamo costruito qualcosa di importante, condiviso momenti, battaglie e grandi soddisfazioni. A voi, che siete stati al mio fianco in ogni tappa, dico solo grazie.

Il mio impegno non finisce qui: resto a disposizione per sostenervi e camminare con voi, anche da un ruolo diverso. Perché per me, la squadra viene sempre prima di tutto.

Iniziamo con tanto entusiasmo questa nuova avventura. È una grande sfida: avanti insieme, per continuare a crescere e far crescere il nostro Sud."