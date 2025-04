Manifestazione No Rearm Europe: sette autobus dall'Abruzzo a Roma

Si è tenuta ieri pomeriggio a Roma la manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle contro Rearm Europe, il piano di riarmo della Commissione Europea guidata da Ursula Von Der Leyen. Secondo stime degli organizzatori almeno 100.000 persone si sono riversate nella Capitale. Grande la partecipazione anche dall'Abruzzo, sette gli autobus organizzati dal Movimento 5 Stelle di cui quattro dalla provincia di Chieti.

«È una soddisfazione registrare questa grande partecipazione dall’Abruzzo alla manifestazione promossa contro il riarmo, una decisione che mette a nudo la follia del governo Meloni che sceglie di investire in armi e prospettive di guerra piuttosto che per la salute dei cittadini, per la scuola, trasporti, imprese e lavoro - ha dichiarato al termine del corteo Daniela Torto, deputata e coordinatrice nella provincia di Chieti del Movimento 5 Stelle - Dall’Abruzzo sono partiti sette pullman alla volta della capitale, di cui quattro solo dalla provincia di Chieti – aggiunge – Come parlamentare e coordinatrice del Movimento 5 Stelle per la stessa provincia di Chieti non posso che essere orgogliosa di rappresentare un gruppo così nutrito di persone».

«La manifestazione di oggi è la migliore risposta a chi pensa che la pace si raggiunga con gli armamenti - ha aggiunto Torto - servono politiche rivolte ai cittadini, politiche di welfare, che non sposino mai possibili conflitti armati. Concordo a pieno e faccio mie le parole di padre Alex Zanotelli, il quale ha sottolineato che l’unica maniera per ottenere e difendere i nostri diritti sia praticare la non violenza, a questo deve mirare l’Europa».