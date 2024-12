Caregiver: finanziate tutte le 96 domande presentate

Sono 96 le istanze finanziate nell’ambito dell’avviso che prevede contributi al famigliare che assiste il minore affetto da malattie rare e in condizioni di disabilità. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, a seguito della graduatoria delle domande ammesse pubblicato sul sito della Regione Abruzzo e sul sito dell’Osservatorio sociale. “Il numero di istanze finanziate quest’anno – esordisce l’assessore Santangelo – è superiore a quello degli anni precedenti grazie al raddoppio del budget a disposizione che l’assessorato alle Politiche sociali e la Giunta regionale hanno portato a circa 1 milione di euro. Di 128 istanze arrivate ne sono state dichiarate ammissibili e finanziabili 96 e quindi la dotazione finanziaria dell’avviso è riuscita a soddisfare tutte le richieste. Un ottimo risultato – conclude l’assessore - raggiunto grazie all’incremento del budget rispetto all’anno scorso”. L’obiettivo che si era posto l’assessorato alla vigilia dell’avviso di soddisfare tutte le famiglie richiedenti è stato raggiunto.

Il contributo fissato per ogni famiglia, che ha i requisiti richiesti nell’avviso, ammonta a 10 mila euro, che verrà erogato in due soluzioni: il 70% dell'importo a conclusione delle procedure di ammissione, il restante 30% a seguito di relazione semestrale da parte del Servizio Sociale competente per territorio di residenza, che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio. La fruizione del contributo oggetto dell'avviso è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti, tranne che con la fruizione dell’Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza.