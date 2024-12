National Italian American Foundation: Abruzzo e Molise saranno insieme Regioni d'Onore

I presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, Marco Marsilio e Francesco Roberti, hanno preso parte alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Tra gli argomenti in discussione, l'indicazione della Regione d'Onore al National Italian American Foundation (NIAF) per gli anni 2026 e 2027, in attuazione del protocollo d'intesa dell'8 aprile 2024.

Le Regioni Abruzzo e Molise, in maniera congiunta, saranno le Regioni d'Onore NIAF 2027.

"Ogni anno - spiegano Roberti e Marsilio - la National Italian American Foundation collabora con una Regione italiana per promuoverne la cultura e le opportunità di investimento nel nostro Paese. L'esperienza insegna come l'iniziativa abbia permesso di raggiungere importanti risultati, grazie all'intensificazione dei rapporti, in campo sociale ed economico, tra la Regione d'Onore e gli Usa, grazie all'esaltazione delle peculiarità del territorio, alle eccellenze delle aziende e a tutto quanto caratterizza le singole regioni. Promuovere il territorio, rafforzare i rapporti commerciali, attrazione degli investimenti, potenziare i flussi turistici mirati alla crescita economica, occupazionale e sociale, sono alcuni degli obiettivi cui tende questa importante vetrina".

"Sarà, inoltre, un'ottima occasione - proseguono Marsilio e Roberti - per intensificare i rapporti con le comunità abruzzesi e molisane presenti negli Stati Uniti. E sarà anche un momento di collaborazione istituzionale tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise".

