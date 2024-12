Crisi idrica: chiesta assemblea urgente Sasi

La grave crisi idrica che sta colpendo l'Abruzzo, in particolare la provincia di Chieti, sta diventando sempre più difficile da gestire. I disagi causati dalle continue sospensioni dell'erogazione dell'acqua potabile, anche a Fossacesia dalle 17 alle 6 del mattino, che perdurano ormai da diversi mesi, sono ormai insostenibili per i cittadini. Ogni settimana, tramite il servizio WhatsApp comunale di Fossacesia, giungono numerose proteste in risposta alle comunicazioni inviate dalla Sasi, segno di un malcontento crescente.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, si associa alla richiesta, inviata alla Sasi, dal suo collega di Lanciano, Filippo Paolini, di convocare un'assemblea urgente dei Sindaci per fare chiarezza sulla situazione e sulle soluzioni necessarie. In questa occasione, dovranno essere invitati a partecipare anche la Regione Abruzzo, il nuovo Presidente dell'Ersi e i tecnici competenti per discutere come affrontare e risolvere questa emergenza.

Di Giuseppantonio ha sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione chiara e definitiva, escludendo qualsiasi incertezza e garantendo una comunicazione trasparente e costante con la cittadinanza. È fondamentale che tutti gli enti coinvolti lavorino insieme per risolvere un problema che sta ormai raggiungendo livelli davvero insostenibili.