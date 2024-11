Sanità, Fina: "Marsilio sosterrà tagli Meloni o la petizione Pd per portare spesa al 7,5%?"

"La Sanità nazionale è stata devastata dai tagli del Governo, in questo senso la petizione presentata dal Pd Abruzzo, che chiede di portare la spesa sanitaria nazionale al 7,5% del Pil, è solo da applaudire perché punta a ridare al Ssn il ruolo e la funzione prevista dalla stessa Costituzione. Per di più la sanità abruzzese oltre i tagli del Governo ha dovuto subire la pessima gestione del governatore Marsilio". Così in una nota Michele Fina, senatore del Partito Democratico.

“I dati presentati dal Pd abruzzese - aggiunge - parlano del collasso del sistema sanitario abruzzese e di una sanità che a tutti i livelli sta diventando sempre più un lusso per ricchi e un incubo per i più poveri. Siamo quindi al fianco di questa iniziativa che cerca di impedire che con il governo della destra il Paese veda sempre più allargarsi la forbice tra chi ha e chi non possiede altro che la speranza. Vorremmo piuttosto chiedere al Governatore Marsilio da che parte si porrà: sosterrà la nostra petizione a fianco dei bisogni degli abruzzesi o preferirà essere ancora una volta complice e mero esecutore dei tagli della Meloni?”, conclude Fina.